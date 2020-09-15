Варшава, , 15:13 — REGNUM 15 сентября правительство Польши издало постановление, в котором содержится положение о новых размерах минимальной зарплаты. Оно начнет действовать со следующего года. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Согласно положениям документа, в 2021 году размер минимальной заработной платы составит 2800 злотых (745 долларов США) в месяц. Это на 200 злотых (53 доллара США) выше, чем в текущем году. Минимальная почасовая оплата в следующем году будет составлять 18 злотых и 30 грошей (около 5 долларов США). Это на 1 злотый и 30 грошей (0,5 доллара США) больше, чем в этом году.

В настоящее время около 1,7 миллиона поляков получают минимальную зарплату. 2800 злотых (745 долларов США) — это чуть более 52% от прогнозируемой средней зарплаты на следующий год.

Предложение правительства о повышении минимальной заработной платы было поддержано профсоюзом «Солидарность» и Союзом предпринимателей и работодателей. Другие же представители работодателей в Совете по социальному диалогу высказались за сохранение нынешнего уровня минимальной заработной платы либо лишь на небольшое его повышение.