Москва, , 15:10 — REGNUM Динамика занятости в «белом» и «сером» секторах российской экономики практически никогда не бывает идентичной, тем более в кризисный период, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, согласно планам Минтруда РФ, численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.

«Динамика занятости в «белом» и «сером» секторах практически никогда не бывает идентичной, тем более в кризисный период, — сказала Лебединская. — К тому же есть различия и в оценке этого явления у представителей властных структур, работодателей и исследователей. Например, Росстат считает все малые и средние предприятия, не имеющие статуса юрлица, неформальным сектором. Неформальную занятость в рамках формального сектора Росстат не учитывает. Представители властных структур неформальную занятость приравнивают к незарегистрированной занятости».

Отсюда, как пояснила экономист, и разные подходы к регулированию этих секторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за карантинных мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции, работу потерял каждый второй трудовой мигрант.

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