Москва, 15 сентября 2020, 15:10 — REGNUM Динамика занятости в «белом» и «сером» секторах российской экономики практически никогда не бывает идентичной, тем более в кризисный период, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, согласно планам Минтруда РФ, численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.
Отсюда, как пояснила экономист, и разные подходы к регулированию этих секторов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за карантинных мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции, работу потерял каждый второй трудовой мигрант.
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