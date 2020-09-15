Новосибирск, 15 сентября 2020, 15:05 — REGNUM Для России использование минимальной стоимости часа является достаточно экзотичной мерой. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Михайлова.
Напомним, ранее стало известно, что предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда будет обсуждаться в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы.
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Между тем, подчёркивает эксперт, внедрение данного инструмента содержит в себе и много подводных камней.
«Прежде всего, у работодателя появляется возможность массового и принудительного перевода сотрудников через почасовую оплату на неполный рабочий день, что, по своей сути, может рассматриваться как скрытая форма безработицы. Кроме того, внедрение данной меры вносит диссонанс в порядок учёта рабочего времени, сопоставление месячного и часового фонда оплаты труда. Использование минимальной стоимости часа (особенно, если её зафиксируют на достаточно высоком уровне) убирает заинтересованность работников в результате, качественных показателях деятельности и ориентирует их просто на отработку времени. И, наконец, можно говорить и о возможности дискриминационных явлений при сопоставлении выплат сотрудников с почасовой и помесячной оплатой труда», — считает экономист.