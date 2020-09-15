Москва, 15 сентября 2020, 14:56 — REGNUM В настоящее время в российскую миграционную статистику не попадают люди, прибывшие в Россию и выбывшие из нашей страны по туристическим путевкам и визам, а также трудовые мигранты, временно осуществляющие трудовую деятельность в РФ, считает, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснила Лебединская, на окраинах крупных городов растут «человейники», о реальном числе жителей которых информации практически нет, так же как и нет информации об источниках их доходов, численности и составе семьи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке труда присутствует более 0,7 млн иностранцев, которые живут в России постоянно.