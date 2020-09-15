Липецк, , 14:49 — REGNUM На формирование комфортной городской среды в Липецкой области выделено более 300 млн рубле из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году регион дважды одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» — одно из приоритетных направлений деятельности органов власти», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

В феврале федеральные гранты в общей сумме 134,5 млн рублей получили проекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, сквера имени И. А. Бунина и имени М. С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советской в Чаплыгине. Благоустройство городов-победителей уже началось. В центре древнего Ельца после реконструкции два сквера станут единой парковой зоной. Памятники Бунину и Соломенцеву останутся на своих местах, а городская Доска Почёта будет перенесена. Рядом со зданием бывшей табачной фабрики купца Заусайлова построят амфитеатр. Строители уже приступили к подготовительным и демонтажным работам. Снимают старое покрытие, устанавливают арматуру. Заменят фонтан, все малые архитектурные формы выполнят в стилистике XIX века.

В Чаплыгине приступили к благоустройству центральной улицы Советской и прилегающей к ней площади. Задача — восстановить привлекательность для горожан и туристов центральной части города, сохранив исторический облик улицы. На территории города находятся 52 памятника архитектуры. На 60% сохранена застройка XVIII—XIX веков. Строители демонтировали старую плитку, подготовили основание под укладку брусчатки. Ведутся работы по демонтажу чаш фонтана. Здесь будет проведено новое освещение и система видеонаблюдения. Кроме парковых фонарей здесь установят прожекторы и подсветку деревьев. Для детей обустроят игровую площадку с прорезиненным покрытием.

В Данкове будет благоустроена набережная реки Дон. Здесь запроектирована культурная и пляжные зоны, а вдоль набережной пролягут пешеходный, велосипедный и лыжный маршруты. Строители уже отсыпали песком и щебнем дорожку протяженностью 1,7 км, вдоль неё вырубили сорняки, ведутся подготовительные работы по установке двух павильонов, амфитеатра и сцены. Затем приступят к укладке покрытия из плитки и деревянного настила. Будут обустроены мост и прилегающая к нему вымощенная лиственницей часть дороги со смотровой площадкой.

Еще три города региона — Лебедянь, Усмань и Грязи — в начале сентября также получили федеральные гранты в размере 170 млн рублей. Все проекты по благоустройству разрабатываются с учетом мнений и предложений граждан.