Москва, , 14:43 — REGNUM В предупреждении эксперта о серьезной угрозе для США в Арктике вероятно, речь идёт в первую очередь об экономическом сотрудничестве России и Китая в арктическом регионе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Как известно, Мировой океан, в частности, Северный ледовитый океан, рассматривается как весьма перспективное место для добычи полезных ископаемых, и взаимодействие РФ и КНР в данном вопросе может обеспечить их экономики необходимыми ресурсами по мере истощения месторождений на суше.

Истощение биоресурсов в других частях Мирового океана делает актуальным их добычу в богатых северных водах, и совместные действия КНР и РФ могут обеспечить их жителей важными продуктами питания.

Наконец, использование Северного морского пути (СМП) для транспортировки грузов может значительно сократить время доставки грузов на маршруте Европа-Азия, сделает менее актуальным другой путь по Северному ледовитому океану вдоль берегов США и Канады.

У Арктики в целом имеется значительный туристический потенциал, и сотрудничество России и Китая в его освоении позволит им получить неплохую выгоду от его использования.

Значительные финансовые возможности КНР и огромный опыт РФ по работе в арктическом регионе могут принести двум странам взаимную выгоду, сделать их лидерами в данном вопросе.

Соответственно, другие страны, которые заинтересуются Арктикой, могут обращаться к ним, что ещё больше укрепит их лидерство», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс считает, что сотрудничество России и Китая в Арктике станет для США настоящим ночным кошмаром.

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