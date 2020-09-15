Симферополь, , 14:43 — REGNUM 30 новых автобусов марки КАВЗ передано ГУП РК «Крымтроллейбус», новые автобусы выйдут на линии в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, Кировском районе, Красногвардейском районе, Бахчисарае и Феодосии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 15 сентября.

В общей сложности, уточнили в пресс-службе, в соответствии с заключенными договорами «Крымтроллейбус» получит 220 газомоторных и дизельных автобусов. Они будут задействованы в городском, пригородном и междугороднем сообщении.

Полученные уже газомоторные автобусы будут использоваться в городе, все они оснащены системой кондиционирования, системой видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС, а также адаптированы к нуждам маломобильных групп населения.