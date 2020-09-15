Брюссель, , 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Это вопрос не к ним (институтам ЕС), а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — заявил Боррель, выступая на сессии Европепарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые германские политики выступили за остановку российско-германского проекта «Северный поток — 2» в связи с предполагаемым «отравлением» блогера Алексея Навального.

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