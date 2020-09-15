Москва, , 14:33 — REGNUM Увеличение пенсионных выплат в России до 17 тыс. 443 рублей фактически покрывает только уровень инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Следует отметить, что официально зарегистрированный индекс потребительских цен в России составляет на данный момент 3,6%. Еще месяцем ранее он был равен 3,2%. То есть вместо традиционного осеннего снижения уровня цен наблюдается его рост.

И сейчас цены продолжают расти довольно высокими темпами. Вероятнее всего, по итогам года инфляция приблизится к уровню 4%, а, быть может, и превысит его. При этом Росстат считает индекс потребительских цен по ограниченному количеству позиций — их всего около 520 единиц (число охватываемых позиций постоянно меняется, так что это цифра не постоянная).

Если же принять во внимание тот факт, что россияне фактически тратят свои деньги на куда большее количество товаров и услуг, которые статистическим ведомством не охватываются («гаражный сервис», покупка продуктов на рынке, оплата репетитора, частного косметолога и так далее), то картина получается совсем иная.

По опросам жителей страны, наблюдаемая инфляция примерно в два раза выше официально рассчитываемой. А ожидаемая — и того больше.

То есть увеличение социальных пенсий на 2,6% и страховых на 6,3% практически не делает пенсионеров богаче — цифры эти едва-едва поспевают за уровнем инфляции.

С другой стороны, подобное индексирование необходимо, иначе величина пенсионных выплат с точки зрений их покупательной способности будет постоянно снижаться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году должен составить 17 тыс. 443 руб.

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