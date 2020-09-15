Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Тюменской области в состав участников нефтепромышленного кластера войдёт «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Кластер создаётся совместно с компанией «Газпром нефть». Власти Тюменской области подписали 15 сентября соглашение с ешё одним участником — «ГЕОТЕК Сейсморазведкой». В рамках соглашения планируется строительство завода специального геофизического оборудования, включающего производство импульсных источников, выпуск телеметрии «Открытие» и разработку малогабаритного бурового станка.

Президент компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимир Толкачёв на церемонии подписания соглашения сообщил, что помимо завода в Тюменской области появятся учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон.

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — ведущая компания в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, оказывающая услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях России и Казахстане. С декабря 2017 года владельцем 100% акций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» является банк «Открытие».

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