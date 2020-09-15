Бишкек, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал постановление об освобождении до конца 2020 года от налога на добавленную стоимость импортируемых товаров, использующихся для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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В правительстве республики отмечают, что это необходимо для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Нулевая ставка НДС будет распространяться на ввозимые из-за рубежа защитные маски и спецодежду, средства индивидуальной защиты глаз и лица, защитные ткани, нетканые материалы, компьютерные томографы, негатоскопы, медицинские автомобили, медицинскую и хирургическую мебель.

При этом нулевая ставка налога будет применяться только при условии документального подтверждения министерством здравоохранения Киргизии целевого назначения таких товаров.