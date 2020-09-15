Москва, 15 сентября 2020, 14:19 — REGNUM На российском рынке труда присутствует более 0,7 млн иностранцев, которые живут в России постоянно, считает профессор кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяна Бурцева. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ, согласно которым численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бурцева заявила, что власти РФ должны увеличивать предложение рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью.
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