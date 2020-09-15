Москва, , 14:18 — REGNUM Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Канада расположены в Арктической зоне. Эта территория станет своеобразным северным поясом сотрудничества этих стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя публикацию об угрозе для США в Арктике.

«Любые темы о противостоянии в этом регионе почему-то озвучивают либо Вашингтон, либо Оттава. И на это есть очевидные причины.

Америке в последние десятилетия было не до освоения Арктики, у России это направление активно развивается очень успешно и только лет 10 — и это очень маленьких срок.

Хотелось бы, чтобы всем восьми странам арктического региона снились одинаковые добрые сны и в реальной политике важно обходиться без противостояния и наращивания военного присутствия на Крайнем севере.

Сегодня вклад Арктической зоны в ВВП России превышает 10% ВВП России и есть действительно очень хорошие перспективы роста экономического могущества России за счет севера.

Сегодня у нас отрытая перспектива развития круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, в России мощный ледокольный флот.

И важно, что Россия открыта для прозрачного сотрудничества в регионе со всеми заинтересованными странами, включая Китай», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество России и Китая в Арктике станет для США настоящим ночным кошмаром, считает эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс.

Читайте также: National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике