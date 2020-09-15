Москва, , 14:17 — REGNUM Законопроект о размере пособий по безработице и их индексации внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Предлагается установить минимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей, а максимальную — 24 260 рублей.

Пособия подлежат обязательной ежегодной индексации на величину прогнозируемого уровня инфляции, положенного в основу формирования федерального бюджета, следует из документа.

«Таким образом, мы приводим размер пособий в соответствие с социально-экономическим положением в стране и закладываем основу для их роста», — отметил Миронов.