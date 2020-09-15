Москва, , 14:16 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку организаций, выпускающих периодическую и книжную продукцию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Предполагается увеличить максимально допустимый объем потерь в виде стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания или соответствующего тиража книжной продукции.

Сейчас Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщики, осуществляющие производство и выпуск продукции средств массовой информации (СМИ) и книжной продукции, могут учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, потери в виде стоимости списываемой бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции средств массовой информации и книжной продукции в пределах не более 10% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания или соответствующего тиража книжной продукции.

Законопроектом предлагается увеличить указанное пороговое значение до 30%.

Отметим, что деятельность в области средств массовой информации и производства печатной продукции включена в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.