Москва, , 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, значительно расширяется с 63 до 87 видов.

Кроме того, предлагается увеличить максимальный предел площади торгового зала для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, а также зала обслуживания посетителей на объектах организации общественного питания с 50 до 150 квадратных метров. При этом для применения патентной системы налогообложения субъектам Российской Федерации предлагается предоставить право устанавливать ограничения по размеру площади торгового зала или зала обслуживания посетителей объектов стационарной торговой сети и объектов организации общественного питания.

Законопроектом также предлагается предоставить право налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также на сумму расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности и сумму платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни, которые оплачиваются за счет средств работодателя.

Также устанавливается, что в случае, если индивидуальные предприниматели (ИП) привлекают наемных работников, сумма налога не может быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%. Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование без каких-либо ограничений.

С 2021 года в России отменяется ЕНВД.