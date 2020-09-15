Москва, , 14:06 — REGNUM Власти РФ должны увеличивать предложение рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью, считает профессор кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяна Бурцева. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ о том, что численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.

«Статистический анализ показывает, что достижение показателей возможно, причем уровень их мог бы быть гораздо выше 73,8−75,2 млн человек, — считает Бурцева. — Государство должно снижать неформальную занятость, повышать гибкость рынка труда, а именно увеличивать предложение формальных рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью, гибкими часами работы, позволяющими людям совмещать занятость с выполнением семейных обязанностей. Кроме того, бороться с возрастной дискриминацией и стереотипами на рынке труда, затрудняющими формальное трудоустройство женщин с детьми и лиц старших (зачастую старше 40−45 лет) возрастов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что после 2017 года Россия снова оказалась в демографической яме.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ уходят из «серого» сектора экономики