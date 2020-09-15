Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, в соответствии с которым правительство РФ получает право предоставлять иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

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Своим правом правительство сможет воспользоваться в течение 2020 года.

В редакции первого чтения предполагались поправки в Бюджетный кодекс, которые включали с 2021 года в бюджетную систему России бюджет муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа.

В целом закон планируется принять на заседании 16 сентября.

Россия и Белоруссия в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита в 1,5 млрд долларов.