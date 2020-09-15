Токио, , 14:17 — REGNUM Японский конгломерат Hitachi может отказаться от первоначального плана строительства атомной электростанции в Великобритании, сообщает информационное агентство Kyodo.

Проект строительства двух ядерных реакторов на острове Англси в северном Уэльсе был приостановлен в январе 2019 года ввиду финансовых трудностей. Однако тогда Hitachi не исключил возможности возобновления проекта, если он получит дополнительную материальную поддержку.

Стоимость проекта увеличилась до $28 млн, что в 1,5 раза превышает первоначальную оценку. Это связывают с резким роста затрат на обеспечение безопасности.

Переговоры с британским правительством не привели к значительному прогрессу, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники, близкие к Hitachi. Кроме того, неудача объясняется пандемией коронавируса и выходом Великобритании из Европейского союза.

Это событие является серьезным ударом по усилиям Токио по продвижению экспорта технологий как ключевого фактора экономического роста.