Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект, направленный на создание национальной системы прослеживаемости товаров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Нормы разработаны после ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Создание национальной системы прослеживаемости позволит обеспечить готовность к ее функционированию в рамках наднациональной системы прослеживаемости товаров и апробировать контрольные функции, отмечают в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Согласно законопроекту под национальной системой прослеживаемости понимается информационная система государства-члена, обеспечивающая сбор, учет и хранение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров.

Прослеживаться будут товары из списка, который утверждает правительство РФ.

Оговаривается, что прослеживаться будут товары без нанесения контрольно-идентификационных знаков (маркировки), а на документарном принципе — товарам, подлежащим прослеживаемости, предусматривается присвоение специальных регистрационных номеров партий товаров. При реализации товара соответствующий регистрационный номер будет подлежать включению плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в счет-фактуру, а неплательщиком НДС — в документ об отгрузке.

Отметим, что статьей 14 соглашения предусмотрено поэтапное внедрение механизма прослеживаемости, на первом этапе — в рамках пилотного проекта.

На территории России соответствующий эксперимент в целях апробации полноты и достаточности функционирования информационной системы проводится с 1 июля по 31 декабря 2020 года в отношении десяти групп товаров (бытовые холодильники и морозильники, дорожные катки и экскаваторы, стиральные и сушильные машины, телевизоры, мобильные телефоны и так далее). Обязанности оператора информационной системы в рамках эксперимента возложены на ФНС России.