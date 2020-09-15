Москва, , 13:47 — REGNUM После 2017 года Россия снова оказалась в демографической яме, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Минтруда РФ, рассчитывающего, что численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек, что соответствует уровню занятости на конец 2019 года.

«В России численность занятых в экономике в последние два года сокращается, — сказала экономист. — Это связано в большей степени с демографическими и миграционными процессами. В 2015—2016 годах увеличилась численность лиц, выходящих на рынок труда, а после 2017 года мы опять оказались в демографической яме, и в последние годы резко сократился приток мигрантов. И это при благоприятной ситуации с уровнем безработицы. Самый низкий уровень занятости наблюдался в мае 2020 года, и при этом резко выросла безработица. И сейчас достичь докризисных показателей занятости можно в основном за счет снижения безработицы. Этому могут способствовать благоприятные условия, связанные с введением ограничений из-за пандемии, повышение деловой активности, государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса».

При этом она подчеркнула, что в последнее время в России наблюдается тенденция ухода из «серого» сектора экономики.

«За период самоизоляции многие поняли, что официальное трудоустройство и белая заработная плата дают больше гарантий, и есть надежда, что «серые» схемы потихоньку теряют свои позиции, — сказала Иванова-Швец. — Вполне возможно, что этот процесс также будет способствовать росту занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тысяч до 3,6 млн человек.

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