Калининград, 15 сентября 2020, 13:45 — REGNUM В Светлогорске Калининградской области проходит полуфинал региональный «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 80 конкурсантов из 29 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
В церемонии открытия полуфинала «Балтика» принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также к участникам обратились с приветствием президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия-страна возможностей» Антон Сериков и телеведущий Джон Уоррен.
Президент ОСИГ Грант Бабасян, возглавляющий подгруппу рабочей группы Госсовета РФ по развитию внутреннего туризма рассказал журналистам о первом рабочем заседании подгруппы, прошедшем 11 сентября.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время конкурсных испытаний полуфинала — 15 и 16 сентября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Балтика», стал «Янтарь-Холл» в Светлогорске.
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