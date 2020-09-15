Москва, , 13:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Москвы предоставить Минску кредит в $1,5 млрд.

По его словам, у любого кредита есть определённые коммерческие условия, связанные с его обслуживанием.

«Но это коммерческие условия кредита. Всё-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что «ни о каких иных условиях речи идти не может».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва направит государственный кредит Минску в размере $1,5 млрд.

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