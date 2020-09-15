Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 13:33 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура подала в суд иск в интересах работников ООО «Шлако-железнорудный концентрат», который действует в Светлом на базе обанкротившегося ферроникелевого завода, сообщает областное надзорное ведомство.

Задолженность по зарплате 180 рабочим составила более 7,5 млн рублей. В судебном порядке отстаивается выплата заработной платы, а также компенсации за её несвоевременную выплату.

В отношении гендиректора предприятия возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

Напомним, весной 2019 года Светлинский ферроникелевый завод был закрыт. Предприятие объявлено банкротом. Летом 2020 года областное правительство заявило о том, что инвестор вложил деньги в восстановление предприятие, и оно возобновляет свою деятельность.

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