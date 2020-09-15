Ставрополь, , 13:36 — REGNUM Программа по созданию временных рабочих мест реализуется на Ставрополье для снижения напряженности на рынке труда во время пандемии коронавируса. До конца 2020 года в крае планируется создать 1639 таких рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в управлении по информполитике правительства региона.

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Отмечается, что к середине сентября на Ставрополье участниками данной программы стали 68 работодателей. Ими уже создано 554 временных рабочих места, больше всего — в санаторно-курортном, агропромышленном и строительном секторах, а также в топливно-энергетическом комплексе и перерабатывающем кластере.

Зарплату временным сотрудникам устанавливают сами работодатели в соответствии с российским трудовым законодательством. При этом за счет субсидий федерального центра им компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.