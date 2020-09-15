Смоленск, , 13:23 — REGNUM Транспортные карты «Электронный кошелек» для оплаты проезда в общественном транспорте вступают в действие в Смоленске с 16 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Получить карты жители Смоленска могут в пунктах продажи проездных билетов и в муниципальных транспортных предприятиях областного центра — МУТТП и МУП «Автоколонна 1308».

Перед первым использованием карты и по мере расходования с нее денежных средств карту необходимо пополнять, это можно сделать через банкоматы и терминалы Сбербанка, на сайте «Сбербанк Онлайн», в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Рассчитаться за проезд по карте возможно через 20 — 30 минут с момента пополнения. Для оплаты транспортной картой в автобусах установлены терминалы, в мэрии рекомендуют сохранять чеки, выданные при первом пополнении карты, до момента совершения первой поездки по транспортной карте.

Отметим, что на муниципальных маршрутах Смоленска система безналичной оплаты уже действует — можно расплачиваться обычными банковскими картами. Стоимость проезда в городе, напомним, составляет 18 рублей.