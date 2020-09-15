Бишкек, , 13:21 — REGNUM Министерство образования Киргизии планирует оборудовать мультимедийные классы в 1 200 школах по всей республике в рамках совместного с Международной ассоциацией развития (структура Всемирного банка) проекта «Образование для будущего».

В ведомстве отмечают, что школы получат в общей сложности 25 тысяч компьютеров, источников бесперебойного питания и компьютерных столов, мультимедийные проекторы, а также многофункциональные устройства, совмещающие функции сканера, принтера и копировального модуля.

Также аналогично оборудованные компьютерные классы будут открыты в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и в восьми педагогических колледжах.

Кроме того, в рамках проекта «Образование для будущего» 36 тысяч учителей получат возможность повысить квалификацию по методикам преподавания естественных наук и на курсах информационно-коммуникационных технологий.