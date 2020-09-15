Москва, , 13:10 — REGNUM Нефть марки Brent после локальной консолидации начала корректироваться и преодолела барьер в $40 за баррель. В рамках техники коррекция может продолжиться с целью $42 за баррель и выше, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Глобально настроения на нефтяном рынке остаются пессимистичными. Прежде всего, это связано со снижением прогноза спроса на нефть.

Прогноз был пересмотрен в связи с возобновившимся ростом числа случаев заражения коронавирусом во многих странах.

ОПЕК в сентябрьском докладе в очередной раз снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ожидает его сокращения на 9,46 млн баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 млн баррелей в сутки.

Аналогичной позиции придерживает МЭА. Агентство ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с.

В свою очередь фундаментальным поводом для локальной коррекции стал ураган «Лаура», вызвавший аварийные остановки в Мексиканском заливе, а соответственно снижение поставок нефти на рынки. Однако это фактор временный», — полагает эксперт.

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