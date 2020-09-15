Москва, , 13:13 — REGNUM Цены на кроссоверы Changan в России выросли на 20 — 50 тыс. рублей или на 1,7 — 3,0% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 15 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Стоит отметить, что на российском авторынке представлены четыре модели кроссоверов китайской марки Changan. Три из них подорожали в сентябре.

Так, Changan CS35Plus теперь продается по цене от 1 199 900 до 1 359 900 рублей. Начальная версия среднеразмерного кроссовера Changan CS55 стоит 1 369 900 рублей, а топовая комплектация подорожала до 1 569 900 рублей.

Кроме того, в России в сентябре было зафиксировано подорожание обновленного кроссовера Changan CS75. При этом подорожали только полноприводные версии данной модели. Версии Comfort и Luxe стоят теперь 1 719 900 и 1 779 900 рублей соответственно.

Напомним, по итогам августа 2020 года реализация автомобилей Changan в России выросла в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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