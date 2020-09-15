Ярославль, , 13:09 — REGNUM Росавтодор проверяет качество работ на Добрынинском путепроводе в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

Добрынинский путепровод

Добрынинский путепровод в Ярославле реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы продолжаются уже второй год. Как ранее сообщало ИА REGNUM в мае были обнаружены дополнительные дефекты на опорах путепровода. Как решается проблема, обсудили на комитете Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

«Большая проблема города Ярославля — это история, которая происходит с Добрынинским мостом. Его ремонтировали, пару недель он поработал. Транспорт по нему опять поездил, потом его опять закрыли, найдя дефекты. Сейчас эта история тянется все лето», — отметил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Ход работ City-yaroslavl.ru

Депутат поинтересовался, как сейчас решается вопрос с вновь выявленными дефектами. Оказалось, что мэрия и областные власти продолжают копить экспертные заключения. К теме подключился и главный заказчик работ — Росавтодор.

«Когда одну половину отремонтировали, на ней и возникли дефекты. У нас есть одно экспертное заключение «НИИ МИГС» в порядке авторского надзора, в котором они дали рекомендации о временном прекращении движения по данному путепроводу. У нас есть официальное заключение петербургской компании с выводами и рекомендациями. Все эти выводы и рекомендации направлены непосредственному куратору программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Письмо ушло за подписью председателя правительства господина Степаненко в Федеральное дорожное агентство. К нам приехали коллеги из ФАУ «РосдорНИИ», сейчас взяли все документы, с ними знакомятся, работают. Дата окончания проверки у них 18 сентября. Мы сейчас ждем окончательное заключение, и обязательно доведем полную информацию», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Чиновника попросили уточнить, когда же Добрынинский путепровод все же будет открыт для проезда общественного и личного транспорта.

«Работы продолжаются на тех участках, на которых работы возможны. Окончание работ на путепроводе, согласно контракту, 20 октября 2020 года. Срок по контракту у нас еще не вышел. Все официальные заявления у нас будут после выдачи рекомендаций. Сейчас работы продолжаются. Дадут добро — будем открывать», — отметил Ярослав Овчаров.

Работа кипит City-yaroslavl.ru

Интересно, что тот же чиновник в социальных сетях мэрии Ярославля делает немного другие официальные заявления.

«По Добрынинскому путепроводу сроки капремонта будет сдвинуты, предположительно до 31 декабря 2020 года», — написал директор департамента городского хозяйства мэрии.

Ранее в мэрии всячески опровергали информацию о том, что работы на путепроводе могут не завершиться в 2020 году. Окончательно судьба путепровода и качества его ремонта прояснится после 18 сентября.

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