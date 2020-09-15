Москва, , 13:07 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 15 сентября продолжает реализовываться сценарий технического укрепления рубля, который может продлиться на текущей и возможно следующей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Участники рынка снижают размер геополитической премии на фоне отсутствия оперативных оргвыводов западных стран к России в отношении ситуации в Белоруссии и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, несмотря на сохранение недружественной риторики.

Курс доллара в течение дня способен преодолеть поддержку на 75 руб. и взять в качестве ориентира в ближайшие дни отметку в 73,50 руб. Курс евро — 87,50 руб. соответственно.

Прозвучавшие комментарии о подтверждения независимыми лабораториями версии отравления Навального, призыв президента Франции к России не вмешиваться в белорусский кризис, а также зеркальные заявления о необходимости недопущения влияния извне из уст российского президента Владимира Путина по итогам встречи с его визави Александром Лукашенко вызвали умеренные покупки иностранной валюты. Большая их часть утром во вторник нейтрализована.

Очевидно, что инвесторы начинают подходить к оценке ситуации более рационально, не ожидая быстрого ответа стран Запада, хотя санкционная повестка, едва ли, в обозримом будущем исчезнет из повестки дня.

Рубль выглядит относительно устойчивым, несмотря на неблагоприятную динамику на рынке энергоносителей. Накануне ОПЕК ухудшил оценки падения потребления в этом году с 9,1 млн барр./сутки до 9,5 млн барр./сутки и улучшил прогнозы снижения добычи вне картеля на 360 тыс. барр./сутки до 2,7 млн барр./сутки, что продолжает оказывать давление на котировки черного золота.

В течение дня можно ожидать ухода ценой Brent ниже $39, несмотря на новый ураган Салли в Мексиканском заливе, который уже привел к сокращению добычи на 21%. Относительную поддержку нацвалюте будет придавать стартующий сегодня налоговый период с основными выплатами на следующей неделе.

В целом можно ожидать уменьшения волатильности в преддверии завершения двухдневного заседания ФРС в среду, по итогам которого от ее председателя Джерома Пауэлла можно ожидать однозначных сигналов усиления монетарной поддержки в условиях риска фискального обрыва из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу принятия нового пакета стимулов», — пояснил эксперт.

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