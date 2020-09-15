Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В августе 2020 года в Санкт-Петербурге на 10% увеличилось количество выданных банками кредитных карт. По темпам восстановления рынка кредиток Петербург входит в число регионов-лидеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, в августе банки в РФ выдали 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше, чем в июле текущего года, но на 27% меньше, чем в августе 2019 года.

«Наиболее быстрые темпы роста выдачи кредитных карт за месяц (выдачи в августе по отношению к выдачам в июле) были в Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+13%), Башкортостане (12%), Татарстане (14%), Красноярском крае (14%), Пермском крае (12%) и Оренбургской области (12%)», — говорится в сообщении ОКБ.

Тем не менее, в целом по РФ восстановление рынка кредитных карт в количественном выражении существенно замедлилось, впервые с мая. До этого ежемесячно фиксировались двузначные темпы роста.

«Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года», — отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

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Напомним, в России отмечено рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт. Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн единиц. С кризисного 2015 года это наибольший показатель.

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