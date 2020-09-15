Невинномысск, Ставропольский край, , 13:00 — REGNUM Город Невинномысск (Ставропольский край) как территория опережающего социально-экономического развития получил свой товарный знак. Он может быть использован на выпускаемой в муниципалитете продукции, сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

«Невинномысск — территория опережающего социально-экономического развития — теперь имеет свой торговый знак. Теперь его можно использовать на продукции, выпускаемой в Невинномысске, с согласования администрации», — написал Миненков.

Между тем в пресс-службе администрации города сообщили, что товарный знак позволит выделить среди других продукцию, произведенную в Невинномысске. Предполагается, что благодаря нему жители России и других стран «смогут легко определить, что товар произведен в промышленной столице Ставрополья».

Напомним, Невинномысск в настоящее время является единственным моногородом Ставропольского края. Решением правительства РФ в декабре 2017 года в границах города была создана территория опережающего социально-экономического развития.