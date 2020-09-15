Калуга, , 13:20 — REGNUM В Калужской области с введением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, уровень общей безработицы достиг в августе максимального значения — 5,1%. Об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Безработный Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В настоящее время ситуация стабилизируется. По состоянию на 10 сентября уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,54%. По этому показателю Калужская область занимает 4 место в ЦФО и 10 место по России. С начала 2020 года в службу занятости обратились 24,5 тыс. человек, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольшую потребность в специалистах испытывают отрасли обрабатывающего производства, здравоохранения и сельского хозяйства.

По данным Калугастата, средний возраст лиц, классифицированных как безработные, во втором квартале 2020 года составлял 43 года. Безработных, имеющих высшее образование, — 27,2%, среднее профессиональное образование — 17,2%, среднее общее образование — 13,2% и общее — 11,8%. В основном поиск работы занимает 4,6 месяца.

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