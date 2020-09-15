Тула, , 12:12 — REGNUM Автозавод Haval в Тульской области запустил вторую смену сборочных линий рамных вседорожников Haval H5 и H9. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Дополнительно для работы на тульский завод было привлечено более 250 новых сотрудников. Как сообщили в компании, данная мера связана с ростом спроса на автомобили Haval.

Так, с января по август 2020 года в России было куплено 10 225 кроссоверов и внедорожников бренда Haval, что на 75% больше уровня продаж за аналогичный период 2019 года. Таким образом, данный автопроизводитель стал лидером по количеству проданных авто среди китайских компаний в России.

Напомним, модельная линейка машин компании Haval на российском рынке включает в себя кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

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