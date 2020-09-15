Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Размер средней месячной заработной платы в Грузии во II квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, снизился на 2,5%. Об этом говорится в опубликованном 15 сентября отчете Национальной службы статистики (Грузстат).

По данным ведомства, за отечный период средняя зарплата стала ниже на 29,6 лари (около $9,5) и составила 1150,1 лари (около $367). Зарплата женщин выросла за год на 1,2% и составила 924,2 лари (около $295), а у мужчин сократилась на 4,8% и составила 1352,4 лари (около $432).

Самый высокий средний уровень зарплат в Грузии, по данным Грузстата, у работников финансовой и страховой сферы — 2040,9 лари (около $652), хотя там она стала ниже за год на 14,7%. В сфере информации и коммуникации средний размер заработка вырос на 7% и составил 1932,8 лари (около $618) в месяц. В научной и технической сфере этот показатель снизился на 6% до 1786,9 лари (около $571).

Стоит отметить, что, согласно статистическим данным, ВВП Грузии за семь месяцев 2020 года снизился на 5,85.

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