Сеул, , 11:46 — REGNUM Корейский автопроизводитель Hyundai представил четвертое поколение кроссовера Tucson, созданное в стиле концепт-кара Vision T. Об этом 15 сентября сообщает Autocar.

Для покупателей модель будет доступна со стандартной и удлиненной колесной базой.

Новый фирменный стиль бренда, перенятый от концепт-кара Vision T, называется Parametric Dynamics. Дизайн авто выделяется трапециевидной решёткой радиатора, оригинальными легкосплавными дисками размером 19 дюймов, длинным капотом, а также широкими колёсными арками.

Внутри модели имеется цифровая «приборка» и большой сенсорный экран мультимедийки. Роль рычага переключения передач здесь выполняют кнопки.

В движение новое поколение Hyundai Tucson приводит 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый либо дизельный мотор. Оба двигателя агрегатируются с механической или автоматической коробкой передач.

Первые обновлённые модели Tucson появятся на авторынке Южной Кореи в конце сентября текущего года.

Напомним, по данным Ассоциация европейского бизнеса, в августе 2020 года в РФ было куплено 17 462 новых автомобиля компании Hyundai, что на 24% больше, чем в прошлом году.

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