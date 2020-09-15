Казань, , 14:15 — REGNUM В восьми районах Татарии завершается обмолот зерновых и зернобобовых культур. Аграриям осталось обмолотить около 2 тыс. га площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Завершается уборка зерна в Азнакаевском, Альметьевском, Бавлинском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском и Рыбно-Слободском районах. Всего в республике собрано 5,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 35,3 ц/га.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии под урожай 2021 года засеют более 540 тыс. га озимого клина (из них озимая рожь — 132 тыс. га, озимая пшеница — 405 тыс. га, тритикале — 4 тыс. га).

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