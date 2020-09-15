Киев, , 11:24 — REGNUM Разгерметизация газопровода около Киева не повлияет на транзит газа в Евросоюз, сообщает 15 сентября оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины.

«Разгерметизация газопровода в поселке Чабаны под Киевом не повлияет на транзит газа в страны Европейского союза», — сообщили в пресс-службе оператора ГТС.

Отмечается, что поставки газа для потребителей организованы через другие газопроводы.

Напомним, ранее в пресс-службе Чабанского поселкового совета сообщили, что вблизи поселка Чабаны в Киевской области произошла разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

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