Москва, , 11:24 — REGNUM России, конечно, нужно было предоставить помощь. Стабильность и предсказуемость отношений между двумя странами важнее денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя итоги переговоров Путина и Лукашенко

«Экономика союзной Белоруссии почти шесть лет переживает непростые времена. Впрочем, как и российская. После уверенного развития в нулевые годы темпы роста ВВП с 2015 года стали фактически условными. Дорогая нефть ушла в прошлое, а проблем в экономике Белоруссии становилось все больше.

Уже более 20 лет Россия является основным кредитором Белоруссии, держателем почти 63% ее внешнего долга. На займы Белоруссии у ЕБРР и МБРР приходится менее 20% внешнего долга страны. Зависимость экономики Белоруссии от России оценивается почти в 70%.

Любое ухудшение социально-экономического состояние в Белоруссии никому не выгодно. России важно, чтобы в союзной стране не было ни экономического, ни политического кризиса.

Нужна элементарная стабилизация экономики, в частности, финансовой индустрии. Вполне логично выделение кредита Минску в размере 1,5 млрд долларов для стабилизации валютного рынка страны и работы всей банковской системы.

Но очередной финансовой подпиткой от доброй Москвы уже мало. Белорусскую экономику необходимо смелее переводить на рыночные рельсы.

Сегодня размер государства в экономике Белоруссии составляет более 70%, а многие частные компании соседней страны принадлежат государственным структурам.

Финансируемые Польшей, Чехией и Литвой крупные цифровые каналы и электронные СМИ на белорусском и русском языках уже начали активное формирование негативного общественного мнения о новой порции финансовой, да и политической поддержке Минску со стороны Москвы.

Первостепенной задачей в этом направлении является не только дежурное нивелирование негатива, но и прозрачная отчетность Минска по преодолению кризисной ситуации. Это нужно сделать обязательно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставление Россией нового кредита Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин и Лукашенко: встреча союзников в Сочи — все новости