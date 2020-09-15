Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей. Соответствующее решение поддержано сегодня, 15 сентября, на сессии Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год министерство труда и социальной защиты Чувашии предложило установить на уровне 8035 рублей, что на 1% больше уровня 2020 года. В абсолютном выражении рост составляет 82 рубля. Депутаты республиканского парламента поддержали данный законопроект.

По данным властей, доплату в республике получают 21,9 тыс. пенсионеров. Ежегодно на эти цели направляется 565 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на заседании Кабинета министров Чувашии речь шла об увеличении прожиточного минимума пенсионера на следующий год на 71 рублей, показатель планировалось установить в размере 8024 рублей.

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