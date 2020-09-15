Москва, , 11:23 — REGNUM Компания «Транснефть» взыскала с «Юнайтед Петролеум Трейдинг» более 40 млн рублей штрафа по контракту на транзит туркменской нефти через территорию России в 2017 году. Арбитраж Москвы удовлетворил иск частично, снизив сумму с 87,9 до 40,47 млн рублей. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

В основе претензий к иностранной компании лежал договор от 26 декабря 2016 года. Предполагалось, что в 2017 году грузоотправитель сдаст в пункте отправления для транспортировки 260 769 тонн нефти, но «заявленное к сдаче в 2017 году количество нефти грузоотправителем не сдано». При этом в контракте уточнялось, что грузоотправитель обязуется оплатить услуги «независимо от факта потребления таких услуг, помешавших грузоотправителю сдать нефть для транспортировки по магистральному трубопроводу в пунктах отправления, в количестве, указанном в годовой заявке». Стоимость в этом случае признается штрафом. Исходя из количества несданной нефти — 247 730,55 тонны — и тарифа в 355 рублей, истец заявил требование о взыскании 87 944 345,25 рубля штрафа. Но суд счёл «возможным снизить сумму неустойки до 40 470 000 рублей».

Напомним, в 2019 году компания уже обращалась со схожим иском. Суд также сократил сумму требований с 206,3 до 135 млн рублей, но позднее решение было пересмотрено и сумму увеличили до 203 млн рублей.