Сеул, , 11:25 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в Южной Корее закрылись около 70 автозаправочных станций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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По состоянию на 9 сентября в стране насчитывается 11 384 АЗС, что на 70 заправочных станций меньше по сравнению с 1 марта текущего года.

Известно, что причина закрытия АЗС — пандемия коронавируса и снижение спроса. Кроме того, в период с января по июль 2020 года объём продаж бензина и дизельного топлива сократился на 2,56%.

В июле текущего года объём продаж бензина вырос на 1,89%, однако продажи дизельного топлива, напротив, сократились на 4,57%.

Отмечается, что в 2019 году по всей стране были закрыты 80 АЗС.