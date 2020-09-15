Киев, , 11:18 — REGNUM Внешнеторговый баланс Украины за январь-июль 2020 года сведен с дефицитом в $2,119 млрд, сообщила 15 сентября украинская государственная служба статистики.

Ведомство отмечает, что нынешний дефицит в 2,3 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года, который составил $4,9 млрд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обнародованной статистике, Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины как по экспорту, так и по импорту.

В частности, больше всего за указанный период Украина экспортировала в Китай (на $3,67 млрд, что на 96,5% больше, чем за январь-июль 2019 года), Польшу (на $1,73 млрд, на 12,7% меньше) и Россию (на $1,59 млрд, на 16,1% меньше).

Больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на $4,34 млрд; на 10,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), Германии (на $2,95 млрд; на 16,6% меньше) и России (на $2,58 млрд долл.; на 41,7% меньше).

Служба статистики уточняет, что Украина продает на внешние рынки зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения. Ключевые позиции по импорту: машины, оборудование и механизмы; топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки; а также продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.