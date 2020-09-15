Москва, 15 сентября 2020, 11:09 — REGNUM Возможное введение в РФ минимального размера почасовой ставки оплаты труда выглядит как сугубо технический момент, который не ущемляет трудовых прав работника, но и не расширяет их, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ обсуждается вопрос о введении в законодательство соответствующего понятия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что российского работника хотят заставить расплачиваться за то, что его работодатель не может рационально организовать рабочее время своих сотрудников.
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