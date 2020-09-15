Москва, , 11:09 — REGNUM Возможное введение в РФ минимального размера почасовой ставки оплаты труда выглядит как сугубо технический момент, который не ущемляет трудовых прав работника, но и не расширяет их, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ обсуждается вопрос о введении в законодательство соответствующего понятия.

«Вообще в мировой практике мировой размер оплаты труда гораздо чаще устанавливается в часовом исчислении. Единственное отличие введения почасового минимума будет в том, что это расширяет возможности неполной занятости. Но введение часовой оплаты ситуацию принципиально не меняет. Просто будет немного проще считать исходя из реальной загрузки работника. Это не ущемляет прав работника, но и не расширяет их. Это выглядит как сугубо технический момент, если, конечно, не ставить вопрос о существенном повышении размера МРОТ — неважно, в помесячном или почасовом исчислении», — сказал Кудюкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что российского работника хотят заставить расплачиваться за то, что его работодатель не может рационально организовать рабочее время своих сотрудников.

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