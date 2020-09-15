Москва, , 11:13 — REGNUM В августе 2020 года российские дилеры реализовали 4364 автомобиля E-класса (бизнес-седаны), что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На Е-сегмент в прошлом месяце пришлась доля в размере 3,44% от всего объёма продаж на авторынке РФ.

Больше всего в августе в указанном сегменте было продано моделей Toyota Camry. Данный автомобиль приобрели 2414 российских автолюбителей. Это на 14,5% меньше, чем год назад.

На втором месте по продажам в Е-сегменте занимает модель Mercedes-Benz E-Класса. Таких машин дилерам удалось продать в количестве 693 экземпляров, что на 7,7% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Серии (535 ед.; — 13%).

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых продаваемых бизнес-седанов занимают Audi A6 (230 ед.; +277%) и Lexus ES (121 ед.; — 20%).

Напомним, в августе текущего года в России было куплено 130 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем за август прошлого года.

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