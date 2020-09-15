Москва, , 10:53 — REGNUM После пандемии число жителей России, считающих кредиты хорошей возможностью реализовать заветные желания, снизилось с 47% (в 2007 году) до 15% в 2020 году, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще считают кредит долговой ямой мужчины, чем женщины — 53% против 41%, граждане 35—44 лет (51%) и те, кто не пользовался кредитами за последние полгода (52%).

Разделяют мнение, что кредит — это возможность исполнить желания, граждане с доходом до 30 тыс. руб. (13%), с доходом свыше 80 тыс. руб. (20%), и те, кто брал кредит (24%).

Опрос проведен 3—8 сентября 2020 года в 445 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 2500 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России (48%) готовы брать новые кредиты, это в основном те, кто потерял доходы во время пандемии.

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