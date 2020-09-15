Москва, , 10:50 — REGNUM Законопроект, отменяющий нотариально заверенную доверенность при представлении документов на госрегистрацию юрлица, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Исключается необходимость нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на государственную регистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации процедуры представления документов в регистрирующий орган, уверены в правительстве РФ.