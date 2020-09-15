Сеул, , 10:38 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines возобновит полёты по маршруту Инчхон — Ухань, отменённые из-за пандемии коронавируса, спустя восемь месяцев. Об этом 15 сентября сообщает KBS со ссылкой на представителей министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны.

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По их словам, разрешение на выполнение рейсов по данному маршруту было выдано накануне. Перелёты по маршруту Инчхон — Ухань будут осуществляться один раз в неделю с 16 сентября.

Напомним, что полёты по данному маршруту были приостановлены в январе текущего года после вспышки коронавируса.

В настоящее время в Китае выявлено более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,6 тыс. человек.