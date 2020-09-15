Москва, , 10:35 — REGNUM Законопроект о создании «одного окна» в сфере внешнеторговой деятельности правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Инициатива направлена на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли.

Предполагается создание информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и организация взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в электронной форме по принципу «одного окна».

Законопроект возлагает функции оператора системы «Одно окно» на АО «РЭЦ».

Создание системы «Одно окно» предусмотрено паспортом национального проекта «Международная кооперация и экспорт».